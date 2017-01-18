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Поезд насмерть сбил студента в наушниках в Кировоградской области

Поезд насмерть сбил студента в наушниках в Кировоградской области

Киев • УНН

 • 7729 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В Кировоградской области в городе Александрия грузовой поезд насмерть сбил 16-летнего студента, который был в наушниках. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Так, 16 января в 15:10 шестнадцатилетний подросток, студент Александрийского профессионального лицея, погиб из-за падения с железнодорожного моста перегона Користовка - Александрия в городе Александрия.

Мост предназначен только для проезда поездов, проход пешеходов по нему запрещен.

"Охрана, увидев, что на мост зашел парень, а сзади едет грузовой поезд, начала подавать звуковые сигналы, предупреждая подростка об опасности. Машинист поезда также подавал громкие сигналы. Однако избежать трагедии не удалось", - сообщили в пресс-службе.

После проследования поезда парня без признаков жизни нашел под мостом охранник. На нем наушники, рядом - мобильный телефон.

Кроме того в тот же день подобный случай произошел у станции Харьков-Пассажирский. Электропоезд сообщением Харьков-Пассажирский - Огульцы травмировал мужчину 1984 года рождения, который следовал вдоль пути в наушниках и не реагировал на громкие сигналы электропоезда.

Травмированного госпитализировали. Задержка поезда составила более часа.

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