Поезд насмерть сбил студента в наушниках в Кировоградской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В Кировоградской области в городе Александрия грузовой поезд насмерть сбил 16-летнего студента, который был в наушниках. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
Так, 16 января в 15:10 шестнадцатилетний подросток, студент Александрийского профессионального лицея, погиб из-за падения с железнодорожного моста перегона Користовка - Александрия в городе Александрия.
Мост предназначен только для проезда поездов, проход пешеходов по нему запрещен.
"Охрана, увидев, что на мост зашел парень, а сзади едет грузовой поезд, начала подавать звуковые сигналы, предупреждая подростка об опасности. Машинист поезда также подавал громкие сигналы. Однако избежать трагедии не удалось", - сообщили в пресс-службе.
После проследования поезда парня без признаков жизни нашел под мостом охранник. На нем наушники, рядом - мобильный телефон.
Кроме того в тот же день подобный случай произошел у станции Харьков-Пассажирский. Электропоезд сообщением Харьков-Пассажирский - Огульцы травмировал мужчину 1984 года рождения, который следовал вдоль пути в наушниках и не реагировал на громкие сигналы электропоезда.
Травмированного госпитализировали. Задержка поезда составила более часа.