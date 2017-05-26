Повідомлення про замінування Харківської ОДА не підтвердилось
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Інформація про замінування Харківської обласної держадміністрації не підтвердилась, передає УНН з посиланням на прес-службі поліції Харківської області.
"В результаті перевірки жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин не виявлено. Працівники поліції провели огляд 9650 кв. метрів приміщень та прилеглої території, евакуювали 450 осіб", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні о 12:00 до чергової частини Київського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в будівлі Харківської обласної адміністрації начебто знаходиться вибухівка.
Для перевірки інформації за адресою виїжджала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління харківської поліції.
Слідчим факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та розшукують осіб, які зробили хибне повідомлення про замінування.
Як повідомляв УНН, через замінування в Одеському аеропорту евакуювали 250 осіб.