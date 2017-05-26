Сообщение о заминировании Харьковской ОГА не подтвердилось
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Информация о заминировании Харьковской областной госадминистрации не подтвердилось, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
"В результате проверки никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружено. Работники полиции провели осмотр 9650 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 450 человек", - говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня в 12:00 в дежурную часть Киевского отдела полиции поступило сообщение о том, что в здании Харьковской областной администрации будто находится взрывчатка.
Для проверки информации по адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской милиции.
Следственным факт происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и разыскивают лиц, внесших ложное сообщение о заминировании.
Как сообщал УНН, из заминировании в Одесском аэропорту эвакуировали 250 человек.