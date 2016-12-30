Потяг збив людину на Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 30 грудня. УНН. Вчора ввечері на залізничному переїзді поблизу села Значково Вільнянського району Запорізької області потяг збив чоловіка. Про це кореспонденту УНН повідомив голова незалежної профспілки працівників швидкої допомоги Анатолій Сидоренко.
Прибувши на місце події, лікарі швидкої констатували смерть чоловіка, приблизно 25 років. Його особу поки що не встановлено.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Хмельницькому помер зловмисник, в якого стріляли патрульні.