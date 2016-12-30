Поезд сбил человека в Запорожской области
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 30 декабря. УНН. Вчера вечером на железнодорожном переезде вблизи села значков Вольнянского района Запорожской области поезд сбил мужчину. Об этом корреспонденту УНН сообщил председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Анатолий Сидоренко.
Прибыв на место происшествия, врачи скорой констатировали смерть мужчины, примерно 25 лет. Его личность пока не установлена.
Напомним, как сообщал УНН, в Хмельницком умер злоумышленник, в которого стреляли патрульные.