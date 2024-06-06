Потрапила під ворожий обстріл: у Херсоні госпіталізували жінку
Київ • УНН
До лікарні доставили жительку Херсона, постраждалу внаслідок російського обстрілу. Жінка 1956 року народження потрапила під ворожий удар учора в обід
У Херсоні до лікарні доставили жінку, яка постраждала під час російського обстрілу, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.
До лікарні доставили жительку Херсона, постраждалу внаслідок російського обстрілу. Жінка 1956 року народження потрапила під ворожий удар учора в обід
За даними ОВА, жінка отримала вибухову травму та уламкове поранення передпліччя. Потерпілій надають необхідну меддопомогу.
Війська рф вдарили по Херсонщині: загинув чоловік30.05.24, 12:48 • 20784 перегляди