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Шахед-136

Потенційне вторгнення в Україну було б поразкою для президента Путіна – Борис Джонсон

Потенційне вторгнення в Україну було б поразкою для президента Путіна – Борис Джонсон

Київ • УНН

 • 16519 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Потенційне вторгнення в Україну було б поразкою для президента РФ Володимира Путіна, який каже, нібито дбає про інтереси українського народу. Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час пресконференції у Києві, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Подальше вторгнення Росії в Україну було б політичною та гуманітарною катастрофою мені здається, що це було б і військовою катастрофою як для України, так і для світу. Потенційне вторгнення було б поразкою для президента Путіна, який каже, що дбає про інтереси українського народу", - заявив Джонсон.

Деталі

Прем’єр-міністр оголосив про пакет нової фінансової допомоги обсягом 88 млн фунтів стерлінгів для підтримки зусиль України з розбудови стійкості та скорочення залежності від постачання російських енергоносіїв.

"Ми також спільно з іншими державами готуємо пакет санкцій та інших заходів, які буде активовано в ту саму хвилину, як нога російського солдата наважиться перетнути український кордон", - наголосив він.

З його слів, Захід робить це не через ворожість до Росії.

"Я думаю. Найкраще що ми всі можемо зробити – це донести до російських громадян, можливість того що відбудеться, реальність того що українці боротимуться, вони битимуться за свою землю. Українці будуть боротись до останньої краплі крові. 200 тис. військових України є дуже потужними. Тому російські матері мають пам'ятати про життя своїх синів", - додав прем'єр.

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