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Постпред України при ООН Кислиця став Віце-головою ЕКОСОР

Постпред України при ООН Кислиця став Віце-головою ЕКОСОР

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця був обраний Віце-головою Економічної та Соціальної Ради ООН (ЕКОСОР) на період 2020-2021 років. Про це пише УНН із посиланням на сторінку Постійного представництва України при ООН у Facebook.

“На фоні поширення пандемії COVID-19 моїм основним пріоритетом на посаді віце-голови стане активізація оперативної діяльності ЕКОСОР з метою надання підтримки постраждалим країнам. Мова йде як про реалізацію проектів, спрямованих на боротьбу із новим коронавірусом, так й про пост-кризове економічне відновлення”, — зазначив Сергій Кислиця.

Дипломат також поінформував, що на проектну діяльність ООН щороку спрямовується близько 30 млрд доларів. “Лише Програма розвитку ООН, яка працює в понад 150 країнах, оперує річним бюджетом у 5,8 млрд доларів. За минулий та поточний роки ПРООН реалізувала проектів в Україні на суму понад 300 млн доларів”, — додав постпред.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ООН ніколи не визнає російську окупацію Криму — постпред України

Зазначається, що у складі бюро ЕКОСОР, європейський регіон в якому, окрім України, представлятиме Швейцарія, а головуватиме Пакистан, українська сторона також приділятиме особливу увагу просуванню гендерної рівності, зміцненню ролі жінок, посиленню соціального захисту найбільш вразливих категорій осіб, підвищенню енергетичної ефективності, вдосконаленню гуманітарного реагування та впровадженню сучасних технологій.

Довідково: ЕКОСОР — один із статутних органів ООН, який відповідає за координацію економічної та соціальної політики ООН. До її складу входять 54 держави, в т.ч. наразі Україна.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна продовжить докладати зусиль, щоб депортацію кримських татар визнали злочином — Кислиця

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