Поставлено на провітрювання - Гуменюк про роботу Кримського мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Кримський міст, який зазнав кількох ударів, працює в обмеженому режимі. Про це повідомила в ефірі телемарафону у четвер речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає кореспондент УНН.
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«Виходячи із ситуації з димом, то міст поставлено на провітрювання. Тому він то закривається, то відкривається. Працює не на повну потужність – деякі автомобільні смуги функціонують, але в обмеженому режимі й для легкового транспорту. Залізниця працює за спецрежимом теж дуже обмежено», - сказала Гуменюк.
За її словами, таким чином максимально потужна мостова артерія не забезпечує повноцінної мостової логістики, як і інші «хворі» мости – Чонгарський та Генічеський – не можуть забезпечити потреб ворога у логістиці та постачанні.
Нагадаємо
12 серпня в районі Кримського мосту прогриміло два потужні вибухи.
Доповнення
Кримський міст росія використовує для постачання своїх військ технікою і боєприпасами. Біля Кримського мосту рашисти виставили протиповітряну оборону і машини “ТДА-3” для створення димів.