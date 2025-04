“Вчора ми випадково написали, що американські війська звільнили концтабір Аушвіц-Біркенау. Він був звичайно ж звільнений радянськими військами. Ми визнаємо важливий внесок збройних сил союзних військ у Другій світовій війні і пам’ятаємо про 6 млн євреїв, які загинули під час Голокосту”, — йдеться в повідомленні посольства Данії в Twitter.

28 січня посольство РФ в США висловило обурення у зв’язку з твітом американської дипмісії в Данії, назвавши його “безсоромним переписуванням історії Другої світової війни”.

“Концтабір Аушвіц-Біркенау, згідно посольству США в Данії, був звільнений американцями. Що це значить, Держдепартамент і держсекретар США Майкл Помпео? — наголошується в повідомленні російського диппредставництва в Twitter. — Ми закликаємо не стирати пам’ять про визволителів Аушвіц-Біркенау — солдатів Червоної армії. Тепер ви намагаєтеся „замінити“ їх на американських солдатів”.

Yesterday, we inadvertently wrote that US troops liberated Auschwitz-Birkenau. It was of course liberated by Soviet troops. We acknowledge the important contributions of all Allied Forces during WWII and remember the 6 million Jews who perished during the Holocaust.

