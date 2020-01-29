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Посольство США в Дании извинилось за то, что "по ошибке написало" о освобождения Освенцима американцами

Киев • УНН

 • 18209 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Посольство США в Дании принесло в среду извинения за сообщение в своем Twitter, в котором указывалось, что концлагерь Освенцим (Аушвиц-Биркенау) был уволен в 1945 году американскими солдатами, передает УНН.

Посольство США в Дании извинилось за то, что "по ошибке написало" о освобождения Освенцима американцами

“Вчера мы случайно написали, что американские войска освободили концлагерь Аушвиц-Биркенау. Он был конечно же освобожден советскими войсками. Мы признаем важный вклад вооруженных сил союзных войск во Второй мировой войне и помним о 6 млн евреев, погибших во время Холокоста”, — говорится в сообщении посольства Дании в Twitter.

28 января посольство РФ в США выразило возмущение в связи с твитом американской дипмиссии в Дании, назвав его “бесстыдным переписыванием истории Второй мировой войны”.

“Концлагерь Аушвиц-Биркенау, согласно посольству США в Дании, был освобожден американцами. Что это значит, Госдепартамент и госсекретарь США Майкл Помпео? — отмечается в сообщении российского диппредставительства в Twitter. — Мы призываем не стирать память об освободителях Аушвиц-Биркенау — солдатах Красной армии. Теперь вы пытаетесь „заменить“ их на американских солдат”.

Yesterday, we inadvertently wrote that US troops liberated Auschwitz-Birkenau. It was of course liberated by Soviet troops. We acknowledge the important contributions of all Allied Forces during WWII and remember the 6 million Jews who perished during the Holocaust.

— US Embassy Denmark (@usembdenmark) January 28, 2020

Auschwitz was liberated by Americans, according to @USAmbDenmark , @usembdenmark .
What does it mean @statedept @secpompeo ? We asked you not to erase the memory of #Auschwitz liberators — #RedArmy soldiers. Now you “substitute” Soviet soldiers with
Shameful #WWII History Rewriting pic.twitter.com/uXreWIFMD3

— Russia in USA (@RusEmbUSA) January 28, 2020

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