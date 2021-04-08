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Посол Мельник закликав Меркель надати Україні членство в НАТО

Посол Мельник закликав Меркель надати Україні членство в НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Посол України в Німеччнині Андрій Мельник в коментарі для німецького медіа-холдингу RND звернувся до канцлера ФРН Ангели Меркель у зв’язку з російською ескалацією на Сході України та військовим нарощуванням поблизу її кордонів. Він закликав Меркель пригрозити РФ “фатальними наслідками”, а також виконати бухарестську обіцянку й надати Україні членство в НАТО. Про це дипломат написав в Twitter, передає УНН.

Цитата:

“Нині у 60 німецьких газетах медіа-холдингу RND (6,8 млн чит.) закликав Канцлера Меркель направити Путіну жорстке попередження, пригрозивши фатальними наслідками (бойкот РФ та ізоляція; ембарго на імпорт газу, нафти і вугілля з рф; посилені санкції; заборона NS2; замороження активів). Також закликав Канцлера А.Меркель виконати бухарестську обіцянку й надати Україні членство в НАТО", - написав Мельник.

Крім того, дипломат зазначив, що ФРН як 4-й у світі експортер зброї "має накінець надати Києву сучасне озброєння для зміцнення обороноздатності України та модернізації ЗСУ".

Деталі

RND поспілкувався з цього приводу і з іншими німецькими політиками та експертами. Зокрема, офіційний представник парламентської фракції ХДС-ХСС у бундестазі Юрген Хардт назвав ситуацію "вкрай тривожною", а "брязкання зброєю" президента Росії Володимира Путіна "надзвичайно небезпечним".

Це дало б "очолюваним Кремлем сепаратистам в Донбасі" додатковий захист від недотримання Мінських угод, зазначив він. На думку політика, Путін повинен знати, що "трансатлантичні партнери твердо стоять на боці України".

Офіційний представник парламентської фракції СДПН з питань зовнішньої політики Нільс Шмід в свою чергу заявив, що розміщення російських військ на кордоні з Україною поставило під загрозу режим припинення вогню в Донбасі.

Політик з партії СвДП в Бундестазі Олександр Граф Ламбсдорф зі свого боку розкритикував міністра закордонних справ Німеччини Хайко Мааса.

На його думку, замість того, щоб закликати "обидві сторони" заспокоїти ситуацію, як Маас, Німеччині, Франції та ЄС було б важливо слідувати прикладу Джо Байдена і разом із США дуже чітко стояти на боці України.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по Станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Раніше Німеччина і Франція у спільній заяві висловили стурбованість зростанням напруженості на сході України через наближення військових Російської Федерації до українських кордонів.

Водночас, напередодні в уряді Німеччини ухилилися від відповіді на питання про ПДЧ НАТО для України.

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