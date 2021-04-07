В уряді Німеччини ухилилися від відповіді на питання про ПДЧ НАТО для України

Деталі

“Як ви знаєте, НАТО в цілому проводить політику відкритих дверей. Україна має право вільного вибору відповідно до своїх політичних потреб, але подальші кроки щодо її членства в даний час не передбачені”, — сказала Деммер.

Північноатлантичний альянс на саміті в Бухаресті у квітні 2008 року прийняв політичну заяву про те, що “Україна і Грузія з часом стануть членами НАТО”, однак відмовився надавати обом країнам Плани дій з підготовки до членства в альянсі, що є першим кроком в юридичній процедурі вступу країни в організацію.

Брифінг представниці Кабміну ФРН в Берліні, 7 квітня 2021 року:

Доповнення

Тим часом, Литва запропонує союзникам по НАТО надати Україні План дій щодо членства (ПДЧ). Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

12 червня 2020 року Україна отримала статус партнера з розширеними можливостями НАТО.

Найближчою метою країни тепер є отримання Плану дій щодо членства в НАТО, заявив Президент Володимир Зеленський.

Напередодні він обговорив з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом загострення ситуації з безпекою на Донбасі і зазначив, що отримання Україною Плану дій щодо членства стане справжнім сигналом для РФ, допоможе закінчити війну на Донбасі.