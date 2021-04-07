В правительстве Германии уклонились от ответа на вопрос о ПДЧ НАТО для Украины

Детали

“Как вы знаете, НАТО в целом проводит политику открытых дверей. Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены”, — сказала Деммер.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что “Украина и Грузия со временем станут членами НАТО”, однако отказался предоставлять обеим странам Планы действий по подготовке к членству в альянсе, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию.

Брифинг представительницы Кабмина ФРГ в Берлине, 7 апреля 2021 года:

Дополнение

Тем временем, Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине План действий по членству (ПДЧ). Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

12 июня 2020 года Украина получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО.

Ближайшей целью страны теперь есть получение Плана действий по членству в НАТО, заявил Президент Владимир Зеленский.

Накануне он обсудил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации с безопасностью на Донбассе и отметил, что получение Украиной Плана действий по членству станет настоящим сигналом для РФ, поможет закончить войну на Донбассе.