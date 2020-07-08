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Порошенко прибув до суду на засідання щодо обрання йому запобіжного заходу

Порошенко прибув до суду на засідання щодо обрання йому запобіжного заходу

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. П’ятий Президент України, народний депутат від партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко прибув до Печерського районного суду міста Києва, де невдовзі розпочнеться засідання щодо обрання йому запобіжного заходу, передає кореспондент УНН.

Зазначимо, Петро Порошенко прибув під стіни суду приблизно о 11:05. Під будівлею зібралися люди на підтримку політика.

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва оголосив перерву до 8 липня у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України Петру Порошенку, якого підозрюють у виданні незаконного указу про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР. 

Як раніше повідомлялося в УНН, суд прийняв клопотання про зміну запобіжного заходу Порошенкові з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Офіс Генерального прокурора України раніше подавав до Печерського районного суду Києва клопотання щодо застосування до Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 10 млн грн.

Раніше у ДБР заявили, що повідомлено про підозру п’ятому президенту України. Генпрокурор Ірина Венедіктова під час брифінгу заявила, що підписала підозру Порошенку про перевищення повноважень у справі щодо призначення на посаду заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. 

Українські Національні Новини

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