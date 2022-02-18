Пором із двома сотнями пасажирів спалахнув біля берегів Греції: їх евакуювали
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Італійський пором Euroferry Olympia спалахнув в Іонічному морі неподалік узбережжя грецького острова Корфу. За попередніми даними, всіх пасажирів евакуювали, ніхто не постраждав, пише УНН з посиланням на BBC.
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За даними ЗМІ, на борту судна перебували 237 пасажирів та 51 член екіпажу.
Лайнер здійснював рейс між грецькою Ігуменицею та італійським Бріндізі.
Інцидент стався невдовзі після відправлення. Судно стало на північ від острова Корфу та на захід від узбережжя Албанії. Тут проходить жвавий морський транспортний коридор між Грецією та Італією.
Як повідомляє грецький телеканал MEGA, після спалаху капітан судна зробив запит на евакуацію. Що спричинило пожежу, невідомо.
На місці перебувають три кораблі ВМС Греції, буксир та інші судна.
Судно належить італійській Grimaldi Lines.
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