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Пором із двома сотнями пасажирів спалахнув біля берегів Греції: їх евакуювали

Пором із двома сотнями пасажирів спалахнув біля берегів Греції: їх евакуювали

Київ • УНН

 • 19734 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Італійський пором Euroferry Olympia спалахнув в Іонічному морі неподалік узбережжя грецького острова Корфу. За попередніми даними, всіх пасажирів евакуювали, ніхто не постраждав, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

За даними ЗМІ, на борту судна перебували 237 пасажирів та 51 член екіпажу.

Лайнер здійснював рейс між грецькою Ігуменицею та італійським Бріндізі.

Інцидент стався невдовзі після відправлення. Судно стало на північ від острова Корфу та на захід від узбережжя Албанії. Тут проходить жвавий морський транспортний коридор між Грецією та Італією.

Як повідомляє грецький телеканал MEGA, після спалаху капітан судна зробив запит на евакуацію. Що спричинило пожежу, невідомо.

На місці перебувають три кораблі ВМС Греції, буксир та інші судна.

Судно належить італійській Grimaldi Lines.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Бангладеш загорівся пором із 500 пасажирами на борту: є загиблі та постраждалі 

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