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15 марта, 19:03 • 91408 просмотра

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Паром с двумя сотнями пассажиров вспыхнул у берегов Греции: их эвакуировали

Киев • УНН

 • 19730 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Итальянский паром Euroferry Olympia вспыхнул в Ионическом море недалеко от побережья греческого острова Корфу. По предварительным данным, всех пассажиров эвакуировали, никто не пострадал, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

По данным СМИ, на борту судна находились 237 пассажиров и 51 член экипажа.

Лайнер совершал рейс между греческой Игуменицей и итальянским Бриндизи.

Инцидент произошел вскоре после отправления. Судно стало к северу от острова Корфу и к западу от побережья Албании. Здесь проходит оживленный морской транспортный коридор между Грецией и Италией.

Как сообщает греческий телеканал MEGA, после возгорания капитан судна сделал запрос на эвакуацию. Что стало причиной пожара, неизвестно.

На месте находятся три корабля ВМС Греции, буксир и другие судна.

Судно принадлежит итальянской Grimaldi Lines.

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