Попри вилучення: "Реал" виборов Суперкубок Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Футболісти мадридського "Реала" святкували виграш над ФК "Атлетік" із Більбао у фінальному матчі Суперкубку Іспанії, який відбувся в Ер-Ріяді, повідомляє УНН з посиланням на сайт "галактікос".
Деталі
Рахунок був відкритий на 38 хвилині Модрічем, а крапка поставлена Карімом Бенземою на 52 хвилині з пенальті – 2:0. Червону картку у переможців на 87 хвилині отримав Мілітао.
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"Я дуже щасливий! Ми добре зіграли у двох матчах. Сьогодні "Реал" багато володів м'ячем. Ми добре розвивали атаки, чудово працювали з м'ячем. Команда показала, що заслужила на перемогу. Модріч, Кроос і Каземіро однаково добрі. Коли їх немає, у нас проблеми із побудовою гри", - підкреслив Карло Анчелотті.
Довідка
"Реал" у 12-й раз виграв Суперкубок Іспанії, "Атлетік" ставав володарем титулу тричі. Більше за інших Суперкубок завойовувала "Барселона" — 13 разів.