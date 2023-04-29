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Попри шторм росія тримає у Чорному морі два ракетоносії "Калібрів"

Попри шторм росія тримає у Чорному морі два ракетоносії "Калібрів"

Київ • УНН

 • 278156 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Попри шторм у Чорному морі перебуває на бойовому чергуванні два ворожі кораблі-носії ракет типу "Калібр", загальний залп яких може сягати 16. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

"Зараз дуже суттєво погіршилася погода в Чорному морі. Знову штормить, 4,5 бала - це потужно для Чорного моря. Корабельне угруповання дещо зменшилося, але ракетоносії залишилися на місці. Тобто, якщо вчора на вечір їх було 17, зараз 14, але два ракетоносії надводних перебувають на бойовому чергуванні, їх максимальне спорядження може сягати 16 "Калібрів", - сказала Гуменюк.

Деталі

З її слів, "це означає, що вони готові до пусків, але не факт, що вони їх здійснюватимуть". "Оскільки пам’ятаємо, кількість "Калібрів" у них не така велика на даному етапі і відновлювати їх складно", - додала вона.

"Але все ж таки застосування в комплексі, як вони це робили минулими потужними масованими атаками, цілком імовірно. Також не виключаємо і точкові ракетні удари", - зауважила Гуменюк і закликала не ігнорувати повітряну тривогу.

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