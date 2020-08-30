Попри пандемію: у Ніцці стартувала велогонка “Тур де Франс”
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Найвідоміша велогонка у світі “Тур де Франс” суботи стартувала у Франції попри пандемію. Про це пише “Радіо Свобода”, передає УНН.
29 серпня 176 велогонщиків стартували у місті Ніцца.
За 117 років велогонку “Тур де Франс” скасовували лише під час двох світових воєн.
При цьому у Франції щоденно зростає кількість нових інфікованих на коронавірус. Це викликає побоювання щодо можливості продовження змагань.
Фінальний етап велогонки з фінішем на Єлисейських полях у Парижі запланований на 20 вересня.