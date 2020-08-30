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Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
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Попри пандемію: у Ніцці стартувала велогонка “Тур де Франс”

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Найвідоміша велогонка у світі “Тур де Франс” суботи стартувала у Франції попри пандемію. Про це пише “Радіо Свобода”, передає УНН

Попри пандемію: у Ніцці стартувала велогонка “Тур де Франс”

29 серпня 176 велогонщиків стартували у місті Ніцца.

За 117 років велогонку “Тур де Франс” скасовували лише під час двох світових воєн.

При цьому у Франції щоденно зростає кількість нових інфікованих на коронавірус. Це викликає побоювання щодо можливості продовження змагань.

Фінальний етап велогонки з фінішем на Єлисейських полях у Парижі запланований на 20 вересня.

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