Несмотря на пандемию: в Ницце стартовала велогонка "Тур де Франс"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Самая известная велогонка в мире "Тур де Франс" в субботу стартовала во Франции несмотря на пандемию. Об этом пишет "Радио Свобода", передает УНН.
29 августа 176 велогонщиков стартовали в городе Ницца.
За 117 лет велогонку “Тур де Франс” отменяли только во время двух мировых войн.
При этом во Франции ежедневно растет количество новых инфицированных коронавирусом. Это вызывает опасения относительно возможности продолжения соревнований.
Финальный этап велогонки с финишем на Елисейских полях в Париже запланирован на 20 сентября.