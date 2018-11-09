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Попит на свинину падає: споживачам не вистачає грошей

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. В Україні падає попит на свинину не лише серед споживачів, але й серед виробників. Про це повідомляє аналітичний відділ Асоціації свинарів України, передає УНН.

“... якщо млява купівельна активність населення пояснюється сезонними чинниками (збільшення витрат на комунальні послуги, присадибний забій худоби та птиці, збір грибів та вилов риби), то зміну настроїв виробників м’ясних та ковбасних виробів пов’язують з частковою переорієнтацією на дешевшу сировину (курятину, імпортний свинячий жир та морожену свинину в елементах)”, — повідомляють у асоціації.

Крім того, в країні спостерігається тенденція до зниження закупівельної ціни свиней.

“На початку листопада діапазон закупівельних цін на свинину живою вагою понизився до 43-44,5 грн за кг”, — пишуть аналітики.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поголів’я свиней в Україні скоротилося на 5%

Закупівельники пояснюють таку ситуацію перевищенням наявних обсягів товарного поголів’я у співвідношенні із попитом на нього. З огляду на це, представники м’ясопереробної галузі вважають, що наступного тижня максимальна цінова позначка може зрівнятися з “бар’єрним” рівнем цін — 44 грн за кг, а нижній поріг цін опуститься до 42 грн за кг.

Водночас, від виробників свинини все частіше лунають зауваження, що нинішня ціна в умовах здороження кормів ставить під питання окупність виробничих витрат, інформують аналітики.

Разом із тим, свинина та сало в українських супермаркетах чомусь не дешевшають. Навпаки, з початку року ці продукти подорожчали в середньому на 10-15 грн. 

Серед причин росту цін на сало експерти, зокрема, називають вірус АЧС, який вразив усі без виключення регіони України.

Як писав УНН, депутати пропонують повернути практику страхування від АЧС, при цьому, залучити до цього процесу приватні компанії. Останні вже заявили про свою готовність

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