Спрос на свинину падает: потребителям не хватает денег
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Украине падает спрос на свинину не только среди потребителей, но и среди производителей. Об этом сообщает аналитический отдел Ассоциации свиноводов Украины, передает УНН.
"... если вялая покупательная активность населения объясняется сезонными факторами (увеличение расходов на коммунальные услуги, приусадебный убой скота и птицы, сбор грибов и вылов рыбы), то изменение настроений производителей мясных и колбасных изделий связывают с частичной переориентацией на более дешевое сырье (курятину, импортный свиной жир и мороженую свинину в элементах)", - сообщают в ассоциации.
Кроме того, в стране наблюдается тенденция к снижению закупочной цены свиней.
"В начале ноября диапазон закупочных цен на свинину живым весом понизился до 43-44,5 грн за кг", - пишут аналитики.
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Закупщики объясняют такую ситуацию превышением имеющихся объемов товарного поголовья в соотношении со спросом на него. Учитывая это, представители мясоперерабатывающей отрасли считают, что на следующей неделе максимальная ценовая отметка может сравниться с "барьерным" уровнем цен - 44 грн за кг, а нижний порог цен опустится до 42 грн за кг.
В то же время, от производителей свинины все чаще звучат замечания, что нынешняя цена в условиях подорожания кормов ставит под вопрос окупаемость производственных затрат, информируют аналитики.
Вместе с тем, свинина и сало в украинских супермаркетах почему-то не дешевеют. Напротив, с начала года эти продукты подорожали в среднем на 10-15 грн.
Среди причин роста цен на сало эксперты, в частности, называют вирус АЧС, поразивший все без исключения регионы Украины.
Как писал УНН, депутаты предлагают вернуть практику страхования от АЧС, при этом, привлечь к этому процессу частные компании. Последние уже заявили о своей готовности.