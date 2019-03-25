Понад 60% українців вважають участь у виборах обов'язком - опитування

За даними дослідження, 60,7% вважають, що участь у національних виборах – обов’язок кожного громадянина України; ще 35,5% вважають, що участь у національних виборах – особиста справа кожного і не можна докоряти тим, хто не голосує. Ще 3,7% респондентів зазначили, що їм важко сказати, а 0,1% відмовились відповідати.

Варто зазначити, що найбільше серед тих, хто вважає участь у виборах обов’язком кожного громадянина, - проживає на заході та у центрі (таку відповідь під час опитування дали 69,3% і 64,9% українців відповідно), тоді як на півдні та на сході країни більше людей схильні вважати участь у виборах особистою справою (44,6% і 38,5% відповідно).

Окрім того, на запитання, чи візьмете ви участь у голосуванні 31 березня, точно не збираються іти на вибори 8,9% респондентів, ще 3,7% - скоріше не будуть голосувати, 44% точно будуть голосувати, 32,3% - скоріше за все будуть голосувати. Наразі 10,9% важко сказати, чи підуть на вибори.

Відповідні дані були отримані під час всеукраїнського опитування громадської думки з 14 по 22 березня 2019 року КМІС, проведеного методом особистого інтерв'ю 2004 респондентів, які проживають у 126 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося лише на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3%.

Нагадаємо, понад 265 тисяч українців станом на 25 березня тимчасово змінили місце голосування без зміни виборчої адреси на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.