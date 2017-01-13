Понад 6 тис.тонн снігу вивезли з Києва за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Упродовж ночі на майданчики для тимчасового накопичення снігу з Києва було вивезено 6356 тонн снігу. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
"Упродовж доби на майданчики для тимчасового накопичення снігу було вивезено 6356 тонн, а з початку осінньо-зимового періоду — понад 51 тисяч тонн снігу“, — сказано в повідомленні.
У відомстві повідомили, що уночі 26 бригад робітників і понад 250 одиниць техніки вивозили сніг і очищували зупинки громадського транспорту, пішохідні переходи та тротуари, що утримуються підприємствами комунальної корпорації “Київавтодор”.