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12 марта, 19:49 • 80247 просмотра

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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Более 6 тыс.тонн снега вывезли из Киева за сутки

Более 6 тыс.тонн снега вывезли из Киева за сутки

Киев • УНН

 • 8968 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В течение ночи на площадки для временного накопления снега из Киева было вывезено 6356 тонн снега. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

"В течение суток на площадки для временного накопления снега было вывезено 6356 тонн, а с начала осенне-зимнего периода - более 51 тысяч тонн снега", - сказано в сообщении.

В ведомстве сообщили, что ночью 26 бригад рабочих и более 250 единиц техники вывозили снег и очищали остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и тротуары, содержащиеся предприятиями коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Украинские Национальные Новости

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Киев

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