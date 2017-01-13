Более 6 тыс.тонн снега вывезли из Киева за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В течение ночи на площадки для временного накопления снега из Киева было вывезено 6356 тонн снега. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
"В течение суток на площадки для временного накопления снега было вывезено 6356 тонн, а с начала осенне-зимнего периода - более 51 тысяч тонн снега", - сказано в сообщении.
В ведомстве сообщили, что ночью 26 бригад рабочих и более 250 единиц техники вывозили снег и очищали остановки общественного транспорта, пешеходные переходы и тротуары, содержащиеся предприятиями коммунальной корпорации "Киевавтодор".