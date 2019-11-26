Понад 230 будинків лишилися без тепла у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 26 листопада. УНН. На тепломережах у Кропивницькому сталося кілька поривів - понад 230 будинків залишилося без тепла. Про це УНН повідомили у прес-службі міської ради.
"Без тепла залишилися 235 будинків, школи, дитячі садки та лікарні. Навчання у школах оптимізували, а у садочках увімкнули електрообігрівачі", - повідомили у міській раді.
На вулиці Пацаєва порвало трубопровід діаметром 300 мм. Тому тимчасово призупинили теплопостачання 19 житлових будинків та садочка.
А на вулиці Чигаринській вийшла з ладу труба діаметром 800 мм. Нею тепло йде в центральну частину міста. Через аварію без опалення – 216 будинків, п’ять садочків, шість шкіл і сім медичних закладів.
На ділянках працюють аварійні бригади.
Нагадаємо, на Кіровоградщині через пориви трубопроводу без опалення залишися житлові будинки та дитсадки.