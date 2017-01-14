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Понад 200 кг ковбаси українець намагався провезти на окупований Донбас у бензобаці

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Громадянина України, який намагався перемістити до неконтрольованої території понад 200 кілограмів ковбасних виробів зупинили сьогодні на контрольному пункті в’їзду — виїзду “Майорське” прикордонники Краматорського загону. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

Як повідомили у ДПСУ, під час перевірки у конструктивних особливостях авто, а саме в бензобаці прикордонники виявили ковбасні вироби вагою близько 210 кілограмів.

Конфіскат вартістю близько 20 тис. гривень передали до фіскальної служби.

Нагадаємо, три транспортні засоби намагались незаконно перемістити на неконтрольовану територію товари народного вжитку, косметику та парфумерну продукцію.

Українські Національні Новини

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