Более 200 кг колбасы украинец пытался провезти на оккупированный Донбасс в бензобаке
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Гражданина Украины, который пытался переместить на неконтролируемые территории более 200 килограммов колбасных изделий остановили сегодня на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" пограничники Краматорского отряда. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Как сообщили в ГПСУ, во время проверки в конструктивных особенностях авто, а именно в бензобаке пограничники обнаружили колбасные изделия весом около 210 килограммов.
Конфискат стоимостью около 20 тыс. гривен передали фискальной службе.
Напомним, три транспортных средства пытались незаконно переместить на неконтролируемые территории товары народного потребления, косметику и парфюмерную продукцию.