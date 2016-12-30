Понад 11 тисяч черкащан захворіли на грип та застуду

Показник загальної захворюваності на 100 тис. населення склав 916,2. Госпіталізовано 997 осіб, зокрема 717 дітей.

За звітній тиждень летальних випадків на території області не зареєстровано.

Загалом в області рівень захворюваності вищий епідемічного порогу, розрахованого на 51-й тиждень епідемічного сезону 2016-2017 років на 48,7%. Перевищення епідпорогу зареєстровано на 18 адміністративних територіях, зокрема: у Чигиринському районі в 2,4 рази, Лисянському в 2,1 рази, Смілянському в 1,9 рази, Смілі в 1,7 рази, Кам’янському в 1,6 рази, м Ватутіному в 1,6 рази. Також на Маньківщині на 48,7%, Корсунщині — 48,0%, в Умані — 45,3%, Черкаах — 25,3%, на Чорнобаївщині — 17,8%, Звенигородщині — 17,4%, Уманщині — 17,3%, Черкащині — 14,5%, Катеринопільщині — 12,7%, Тальнівщині — 12,5%, Монастирищині — 6,9% та Шполянщині — 5,2% районах.

Порівняно з минулим тижнем збільшився темп приросту захворюваності на грип та ГРІ серед дорослого населення на 32,4% та серед дітей до 17 років на 25,8%.