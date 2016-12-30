Более 11 000 жителей Черкасс заболели гриппом и простудой
Киев • УНН
ЧЕРКАССЫ-КИЕВ.30 декабря. УНН. За 51 неделю текущего года в области заболело 11355 человек, что составило 0,9% от общего количества населения. Из них - 7048 детей в возрасте до 17 лет, сообщают в ГУ "Черкасский областной лабораторный центр МЗ Украины", передает УНН-Центр .
Показатель общей заболеваемости на 100 тыс. населения составил 916,2. Госпитализированы 997 человек, в том числе 717 детей.
За отчетную неделю летальных случаев на территории области не зарегистрировано.
По сравнению с прошлой неделей увеличился темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослого населения на 32,4% и среди детей до 17 лет на 25,8%.