Более 11 000 жителей Черкасс заболели гриппом и простудой

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Киев • УНН

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ЧЕРКАССЫ-КИЕВ.30 декабря. УНН. За 51 неделю текущего года в области заболело 11355 человек, что составило 0,9% от общего количества населения. Из них - 7048 детей в возрасте до 17 лет, сообщают в ГУ "Черкасский областной лабораторный центр МЗ Украины", передает УНН-Центр .

Показатель общей заболеваемости на 100 тыс. населения составил 916,2. Госпитализированы 997 человек, в том числе 717 детей.

За отчетную неделю летальных случаев на территории области не зарегистрировано.

По сравнению с прошлой неделей увеличился темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослого населения на 32,4% и среди детей до 17 лет на 25,8%.

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