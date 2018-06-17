Помпео обговорив зі главою МЗС Канади денуклеаризацію КНДР і торгові питання
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео обговорив у суботу з главою канадського зовнішньополітичного відомтсва Христею Фріланд ситуацію навколо Венесуели, КНДР, а також ряд двосторонніх питань і перспективи переговорів щодо Угоди про північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA). Про це йдеться в заяві керівника прес-служби Держдепартаменту Гізер Нойєрт, поширеному за підсумками телефонної розмови політиків, інформує УНН.
“Двоє лідерів обговорили широке коло міжнародних питань, включаючи взаємодію з кризи у Венесуелі і загальну прихильність повній та незворотній денуклеаризації Корейського півострова”, — наголошується в документі.
Як раніше повідомляв УНН, історична зустріч на вищому рівні лідерів КНДР і США пройшла в Сінгапурі в готелі Capella на острові Сентоса 12 червня поточного року. Після саміту американський лідер заявив, що, попри укладені домовленості, Штати не планують скорочувати присутність збройних сил на Корейському півострові та знімати санкції з КНДР.
Нагадаємо, рівень інфляції у Венесуелі в травні 2018 року перевищив 24500% в річному обчисленні, а ціни щодня росли на 2,4%.