Помпео: Компанії в США стають “більш свідомими” щодо порушення прав уйгурів Китаєм
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Компанії в Сполучених Штатах стають “більш свідомими” щодо порушень прав людини в китайській провінції Сіньцзян, населеній уйгурською меншиною, заявив державний секретар США Майк Помпео в інтерв’ю Fox News 2 серпня, передає УНН.
Помпео нагадав, що 31 липня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Сіньцзянського виробничо-будівничого корпусу (XPCC), який, за його словами “тісно пов’язаний” із західними компаніями. Зокрема, за словами держсекретаря, Корпус причетний до виробництва бавовни, пише “Радіо Свобода”.
Санкції США заморожують будь-які активи цієї китайської компанії та її співробітників, а також забороняє американським громадянам з нею співпрацювати. При цьому низка американських брендів імпортує значні обсяги бавовни з Китаю.
“Я не думаю, що компанії — деякі бренди тут в Америці — хочуть мати стосунок до того, що там (у Китаї — ред.) відбувається”, — сказав Помпео.
Держсекретар звинуватив Комуністичну партію в “жахливих вчинках” щодо уйгурів — тюркської мусульманської меншини, яка проживає в Сіньцзяні, в тому числі стерилізації та примусі до абортів.
На думку Помпео, американські компанії стають більш обізнаними щодо подій в Сіньцзяні та “викликів, які це становить для їхніх брендів”.
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“Я думаю, ми по всьому світу жахливо довго не визнавали загроз, яка існує для свободи, авторитарної природи тамтешнього режиму. Тож ми дозволяли тривати тому, що не можна було терпіти”, — додав він.
Державний секретар додав, що остання низка санкцій поставила китайські компанії в Сіньцзяні “до відома”, що вони мусять змінити свою поведінку.
20 липня Міністерство торгівлі США внесло до “чорного списку” 11 китайських компаній, які беруть участь у порушенні прав людини в Сіньцзян-Уйгурському автономному регіоні на заході Китаю.