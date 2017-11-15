Помічник держсекретаря США в справах Європи приїхав в Україну

"Вітаємо в Україні заступника держсекретаря США з питань Європи Аарона Весса Мітчелла. Черговий вияв міцної підтримки Сполученими Штатами суверенітету, територіальної цілісності та реформ України," - йдеться в повідомленні.

Зокрема, сьогодні заступник Державного секретаря США у справах Європи і Євразії А.Весс Мітчелл зустрінеться з Президентом України Петром Порошенко.

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Вітаємо в Україні заступника держсекретаря США з питань Європи Аарона Весса Мітчелла. Черговий вияв міцної підпримки Сполученими Штатами суверенітету, територіальної цілісності та реформ України#SteadfastlyUnited pic.twitter.com/20W6Ztn0FD