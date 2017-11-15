Помощник госсекретаря США по делам Европы приехал в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Украину с визитом прибыл помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Вэсс Митчелл. Об этом сообщило посольство США в Украине, передает УНН.
"Добро пожаловать в Украину заместителя госсекретаря США по вопросам Европы Аарона Вэсса Митчелла. Очередное проявление прочной поддержки Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и реформ Украины", - говорится в сообщении.
В частности, сегодня заместитель Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии А.Вэсс Митчелл встретится с Президентом Украины Петром Порошенко.
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Добро пожаловать в Украину заместителя госсекретаря США по вопросам Европы Аарона Вэсса Митчелла. Очередное проявление прочной пидпримкы Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и реформ Украины #SteadfastlyUnited pic.twitter.com/20W6Ztn0FD- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 14 ноября 2017