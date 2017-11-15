Помощник госсекретаря США по делам Европы приехал в Украину

"Добро пожаловать в Украину заместителя госсекретаря США по вопросам Европы Аарона Вэсса Митчелла. Очередное проявление прочной поддержки Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и реформ Украины", - говорится в сообщении.

В частности, сегодня заместитель Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии А.Вэсс Митчелл встретится с Президентом Украины Петром Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Волкер и Сурков сделали заявление по результатам встречи по Донбасса

Добро пожаловать в Украину заместителя госсекретаря США по вопросам Европы Аарона Вэсса Митчелла. Очередное проявление прочной пидпримкы Соединенными Штатами суверенитета, территориальной целостности и реформ Украины #SteadfastlyUnited pic.twitter.com/20W6Ztn0FD