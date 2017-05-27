Помер відомий політик і державний діяч Збіґнєв Бжезінський
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Американський політолог, соціолог і державний діяч Збіґнєв Бжезінський помер на 90 році життя, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
"Радник з національної безпеки Президента Джиммі Картера Збіґнєв Бжезінський помер, повідомила його дочка Міка", - йдеться у повідомленні.
З.Бжезінський народився у Варшаві в 1928 р. в родині дипломата. Його батько Тадеуш Бжезінський народився в 1896 р. в Золочеві, що на Львівщині. З 1958 р. набув громадянства США. В 1977-1981 р. – заступник Президента США з питань національної безпеки в адміністрації Дж. Картера. Автор низки досліджень в області міжнародних відносин і геополітики. В останні роки часто висловлювався на підтримку територіальної цілісності України.
Нагадаємо, колишній президент Фінляндії Мауно Койвісто помер у віці 93 років.