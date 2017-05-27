Умер известный политик и государственный деятель Збигнев Бжезинский

"Советник по национальной безопасности Президента Джимми Картера Збигнев Бжезинский умер, сообщила его дочь Мика", - говорится в сообщении.

З.Бжезинский родился в Варшаве в 1928 г.. В семье дипломата, его отец Тадеуш Бжезинский родился в 1896 г.. в Золочеве на Львовщине. С 1958 г.. получил гражданство США. В 1977-1981 гг. - заместитель Президента США по вопросам национальной безопасности в администрации Дж. Картера. Автор ряда исследований в области международных отношений и геополитики. В последние годы часто высказывался в поддержку территориальной целостности Украины.

Напомним, бывший президент Финляндии Мауно Койвисто умер в возрасте 93 лет.