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Помер гітарист Dire Straits Джек Сонні

Помер гітарист Dire Straits Джек Сонні

Київ • УНН

 • 698807 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Гітарист британського рок-гурту Dire Straits Джек Сонні помер у віці 68 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Про смерть гітариста повідомив британський рок-гурт Dire Straits на своїй сторінці в соціальній мережі X (раніше Twitter), написавши "Джекс Сонні спочивай з миром" і прикріпивши фотографію музиканта. Йому було 68 років.

На сайті музиканта його описують як "письменника, музиканта, кочового оповідача, батька і дідуся, який прийняв до серця реальність важко засвоєного уроку про те, що життя коротке".

Доповнення

Джек Сонні познайомився з братами Нопфлерами, працюючи в музичній крамниці на Мангеттені, а згодом поїхав до Лондона, щоб відвідати їхній дім. Сонні ласкаво називали "другим гітаристом Dire Straits", коли він приєднався до гурту, заснованого Марком і Девідом Нопфлерами, Джоном Іллслі і Піком Візерсом, у 1977 році.

У 1984 році і став повноцінним учасником гурту, а альбом 1985 року "Brothers In Arms", який провів 14 тижнів поспіль на першому місці в британському чарті альбомів, здобув світове визнання. До нього увійшли деякі з найвідоміших хітів гурту, зокрема Walk Of Life, Money For Nothing та Brothers In Arms.

Після того, як пішов з Dire Straits, Сонні продовжив займатися музикою, повернувшись до гурту, який він створив наприкінці 1970-х, The Leisure Class. Він також регулярно виступав з іншими колишніми учасниками Dire Straits у проекті Dire Straits Legacy.

Dire Straits guitarist Jack Sonni dies at the age of 68.

The guitarist joined the band in 1984 ahead of their album Brothers In Arms, which spent 14 non-consecutive weeks at number one in the UK Albums Chart.

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— Sky News (@SkyNews) September 1, 2023

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