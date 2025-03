Умер гитарист Dire Straits Джек Сонни

Детали

О смерти гитариста сообщила британская рок-группа Dire Straits на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter), написав "Джекс Сонни покойся с миром" и прикрепив фотографию музыканта. Ему было 68 лет.

На сайте музыканта его описывают как "писателя, музыканта, кочевого рассказчика, отца и дедушку, который принял к сердцу реальность трудно усвоенного урока о том, что жизнь коротка".

Джек Сонни познакомился с братьями Нопфлерами, работая в музыкальной лавке на Манхэттене, а затем поехал в Лондон, чтобы посетить их дом. Сонни ласково называли "вторым гитаристом Dire Straits", когда он присоединился к группе, основанной Марком и Дэвидом Нопфлерами, Джоном Иллсли и Пиком Уизерсом, в 1977 году.

В 1984 году и стал полноценным участником группы, а альбом 1985 года "Brothers In Arms", который провёл 14 недель подряд на первом месте в британском чарте альбомов, получил мировое признание. В него вошли некоторые из самых известных хитов группы, в частности Walk Of Life, Money For Nothing и Brothers In Arms.

После ухода из Dire Straits Сонни продолжил заниматься музыкой, вернувшись в группу, которую он создал в конце 1970-х, The Leisure Class. Он также регулярно выступал с другими бывшими участниками Dire Straits в проекте Dire Straits Legacy.

