Польща запровадила нові правила працевлаштування іноземців в країні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Польщі з 2018 року починають діяти нові правила працевлаштування іноземців. Зокрема вводиться плата за дозвіл на роботу в країні, передає УНН з посиланням на “Польське радіо”.
“З нового року у Польщі набудуть чинності нові правила працевлаштування іноземців”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що заяви про намір доручити працю іноземцю будуть замінені платними дозволами на сезонну роботу, період дії яких не перевищує 9 місяців протягом календарного року. Відлік часу починається від дати в’їзду іноземця до Польщі. Також вводиться оплата за такий документ — 30 злотих.
Як повідомляє видання, метою впровадження нових правил є, перш за все, адаптація державних норм до законодавства Європейського Союзу.
Процедура дозволів на сезонну роботу діятиме у рільництві, садівництві, туризмі та гастрономії.
Як повідомляв УНН, поляки не відчувають загрози на ринку праці через українців.