Польща повідомила про новий щоденний рекорд – 40 876 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Міністерство охорони здоров'я повідомило, що в суботу Польща виявила рекордні 40 876 нових щоденних випадків зараження COVID-19, передає УНН. Варіант Omicron поширився по всій країні.
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Міністр охорони здоров'я Адам Недзельський заявив, що кількість тестів, що проводилися, неухильно зростала за останній тиждень: у суботу було повідомлено про 151 000 результатів тестів, включаючи 100 000 ПЛР.
Влада заявила, що остання хвиля пандемії призведе до того, що кількість випадків захворювання досягне рівня, який ще не спостерігався в Польщі, при цьому, за оцінками, пікове значення варіюватиметься від 60 000 до 140 000 щоденних випадків зараження.
Додамо
Польща, країна з населенням близько 38 мільйонів людей, має один із найвищих у світі показників смертності від COVID-19 на душу населення, а рівень вакцинації нижчий від середнього показника по Європейському союзу.
На даний момент зареєстровано 4 484 095 випадків захворювання на COVID-19 та 103 819 випадків смерті.