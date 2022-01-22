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15 марта, 19:03 • 107034 просмотра

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Польша сообщила о новом ежедневном рекорде - 40 876 случаев COVID-19

Польша сообщила о новом ежедневном рекорде - 40 876 случаев COVID-19

Киев • УНН

 • 23600 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Министерство здравоохранения сообщило, что в субботу Польша обнаружила рекордные 40 876 новых ежедневных случаев заражения COVID-19, передает УНН. Вариант Omicron распространился по всей стране.

Детали

Министр здравоохранения Адам Недзельский заявил, что количество тестов, которые проводились, неуклонно росло за последнюю неделю: в субботу было сообщено о 151 000 результатов тестов, включая 100 000 ПЦР.

Власти заявили,что последняя волна пандемии приведет к тому, что количество случаев заболевания достигнет уровня, который еще не наблюдался в Польше, при этом, по оценкам, пиковое значение будет варьироваться от 60 000 до 140 000 ежедневных случаев заражения.

Добавим

Польша, страна с населением около 38 миллионов человек, имеет один из самых высоких в мире показателей смертности от COVID-19 на душу населения, а уровень вакцинации ниже среднего показателя по Европейскому союзу.

На данный момент зарегистрировано 4 484 095 случаев заболевания на COVID-19 и 103 819 случаев смерти.

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