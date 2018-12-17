Політв'язень Кремля Клих написав листа про критичний стан його здоров'я

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Український політв’язень Станіслав Клих у своєму листі до правозахисників повідомив, що знаходиться у критичному стані, в нього можлива гангрена і є підозри на рак. Про це повідомляє УНН із посиланням на опублікований лист політв’язня у Facebook на сторінці російської активістки Марії Рябікової.