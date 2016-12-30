Поліція заявляє про вбивство грецького посла в його будинку в Ріо-де-Жанейро

Зазначається, що подружжя прожило більшу частину часу в місті Бразиліа, столиці країни.

Поліцейські повідомляють, що плями кров, знайдені на дивані всередині будинку вважають такими, що належать послу.

Крім того, поліція назвала дружину, разом з ще однією жінкою і двома чоловіками підозрюваними у справі.

Також у поліції заявляють, що місцева влада вважає, що тіло посла було узяте з будинку до машини, яка згоріла напередодні.

У четвер бразильські ЗМІ, посилаючись на заяви чиновників посольства Греції в столиці Бразиліа, повідомили, що 59-річний дипломат зник три доби тому, коли перебував у відпустці в Ріо-де-Жанейро з дружиною. Вона і викликала поліцію. За даними телекомпанії Globo, дружина розповіла поліції, що дипломат вийшов ненадовго з будинку, в якому вони проживали, і пропав.

Зазначимо, що К.Амиридис був консулом Греції в Ріо-де-Жанейро з 2001 по 2004 рік. Обов’язки посла Греції в Бразилії він прийняв у січні 2016 року.

Як повідомляв УНН, поліція виявила тіло в згорілій машині зниклого Грецького посла в Ріо-де-Жанейро.