Полиция заявляет об убийстве греческого посла в его доме в Рио-де-Жанейро
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Полиция Бразилии считает, что посол Греции в Бразилии Кириакос Амиридис был убит в доме, который его жена снимала в районе Рио-де-Жанейро, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Отмечается, что супруги прожили большую часть времени в городе Бразилиа, столице страны.
Полицейские сообщают, что пятна крови, обнаруженные на диване внутри дома могут принадлежать послу.
Кроме того, полиция назвала жену, вместе с еще одной женщиной и двумя мужчинами подозреваемыми по делу.
Также в полиции заявляют, что местные власти считают, что тело посла было помещено в машину, которая сгорела накануне.
В четверг бразильские СМИ, ссылаясь на заявления чиновников посольства Греции в столице Бразилиа, сообщили, что 59-летний дипломат исчез трое суток назад, когда находился в отпуске в Рио-де-Жанейро с женой. Она и вызвала полицию. По данным телекомпании Globo, жена рассказала полиции, что дипломат вышел ненадолго из дома, в котором они проживали, и пропал.
Отметим, что К.Амиридис был консулом Греции в Рио-де-Жанейро с 2001 по 2004 год. Обязанности посла Греции в Бразилии он принял в январе 2016 года.
Как сообщал УНН, полиция обнаружила тело в сгоревшей машине пропавшего Греческого посла в Рио-де-Жанейро.