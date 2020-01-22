Поліція в Києві ввела план "Перехоплення" через напад на людину - ймовірно народного депутата
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. В Києві ввели план "Перехоплення"через напад на людину в Печерському районі. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі поліції Києва.
На питання чи введений в Києві план "Перехоплення" через напад на людину в пресслужбі відповіли: "Так… у Печерському районі столиці".
Також на питання чи шукають автомобілі в пресслужбі відповіли: "Так".
За попередньою інформацією, мова йде про народного депутата від опозиційної платформи "За життя" Іллю Киву.
Нагадаємо, поліція під Києвом ввела план "Перехоплення" через дитячі пустощі.