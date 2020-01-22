Полиция в Киеве ввела план "Перехват" из-за нападения на человека - вероятно народного депутата
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В Киеве ввели план "Перехват" из-за нападения на человека в Печерском районе. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
На вопрос введен ли в Киеве план "Перехват" из-за нападения на человека в пресс-службе ответили: "Да... В Печерском районе столицы".
Также на вопрос ищут ли автомобили в пресс-службе ответили: "Да".
По предварительной информации, речь идет о народном депутате от оппозиционной платформы "За жизнь" Илье Киве.
Напомним, полиция под Киевом ввела план "Перехват" из-за детских шалостей.