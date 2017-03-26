Поліція повідомила про близько 8 тисяч активістів у центрі Москви
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Близько восьми тисяч осіб беруть участь в акції проти корупції в центрі Москви. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на поліцію, передає УНН.
“У місці проведення неузгодженого публічного заходу на Тверській вулиці міста Москви і на прилеглих територіях перебуває близько 7-8 тисяч осіб”, — йдеться в повідомленні.
При цьому офіційно про затримання поліція не повідомляє.
Як повідомляв УНН, у Москві на антикорупційній акції затримано понад 130 осіб.
Нагадаємо, російського опозиціонера Олексія Навального затримали в центрі Москви.
Також нагадаємо, поліція у Москві почала затримувати людей на місці проведення акції.
Зазначимо, у Москві влада перед початком неузгодженої акції протесту проти корупції пригнала в центр міста десятки автозаків, вантажівок Росгвардії і машин комунальних служб.