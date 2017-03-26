Полиция сообщила об около 8 тыс. активистов в центре Москвы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Около восьми тысяч человек участвуют в акции против коррупции в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию, передает УНН.
“В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы и на прилегающих территориях находится около 7-8 тысяч человек”, — говорится в сообщении.
При этом официально о задержаниях полиция не сообщает.
Как сообщал УНН, в Москве на антикоррупционной акции задержано более 130 человек.
Напомним, российского оппозиционера Алексея Навального задержали в центре Москвы.
Также напомним, полиция в Москве начала задерживать людей на месте проведения акции.
Отметим, в Москве власти перед началом несогласованной акции протеста против коррупции пригнала в центр города десятки автозаков, грузовиков Росгвардии и машин коммунальных служб.