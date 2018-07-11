Поліція почала службове розслідування за фактом насильства у київському метро
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. За фактом інциденту на станції метро “Контрактова площа” призначене службове розслідування. Про це повідомила прес-служба Нацполіції у м.Києві, передає УНН.
“Наразі представники відповідних служб столичної поліції з’ясовують усі обставини цієї події. За результатами перевірки прийматиметься відповідне рішення згідно з вимогами чинного законодавства”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у соціальних мережах було поширене відео про інцидент між поліцейським та пасажиром метрополітену на платформі столичної підземки. Керівництвом ГУНП у м. Києві підписано наказ про проведення службового розслідування за цим фактом.
Задля об’єктивності розслідування інциденту буде вилучене та ретельно вивчене повне відео з камер спостереження.
За результатами перевірки прийматиметься рішення згідно вимог закону та відомчих нормативно-розпорядчих документів. У разі підтвердження факту неправомірних дій працівника поліції та перевищення ним службових повноважень зібрані матеріали будуть скеровані до прокуратури для прийняття відповідного процесуального рішення.
Нагадаємо, ввечері 10 липня у столичному метро “Контрактова площа” поліцейський побив гумовим кийком чоловіка. Київська місцева прокуратура № 7 розпочала кримінальне провадження.